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لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في شمالي الضفة الغربية - فيديو

من موقع تنفيذ العملية
من موقع تنفيذ العملية
الإثنين، 06-01-2025 10:49 ص
الوكيل الإخباري-  أبلغ الجيش الإسرائيلي عن عملية إطلاق نار قرب كدوميم شمالي الضفة الغربية .اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 6 إصابات نتيجة إطلاق النار بينهم 2 في حالة حرجة .

كما كشفت بأن منفذ العملية شمالي الضفة الغربية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار .

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بالعثور على مركبة أخرى بداخلها مصاب بجروح حرجة مما يرفع عدد المصابين بالعملية إلى 7 بينهم 3 بجروح حرجة.

 
gnews

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