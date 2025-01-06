لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في شمالي الضفة الغربية - فيديو

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 6 إصابات نتيجة إطلاق النار بينهم 2 في حالة حرجة .
كما كشفت بأن منفذ العملية شمالي الضفة الغربية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار .
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بالعثور على مركبة أخرى بداخلها مصاب بجروح حرجة مما يرفع عدد المصابين بالعملية إلى 7 بينهم 3 بجروح حرجة.
لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار شمالي #الضفة_الغربية تسبب باصابات بين اسرائيليين #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/It1kNEiW9J— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 6, 2025
-
أخبار متعلقة
-
مقتل 3 إسرائيليين في عملية بطولية بالقرب من قلقيلية
-
الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
-
ارتفاع محاولات استهداف جنود الاحتلال قانونيا بالخارج
-
شهيدان بقصف استهدف مزارعين شمالي رفح
-
الاحتلال يختلف مع حماس بشأن تفاصيل اتفاق غزة
-
الاحتلال يقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس
-
23 شهيدا في غارات على غزة منذ صباح اليوم
-
الاحتلال يقتحم تلة مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس