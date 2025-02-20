لقاء أميركي إسرائيلي لبحث المرحلة الثانية من الصفقة

وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة سلمت اليوم جثامين 4 أسرى إسرائيليين أكدت أنهم قتلوا بقصف إسرائيلي للمناطق التي كانوا يتحصنون بها.
-
أخبار متعلقة
-
الاعلام العبري: نتنياهو يعتزم استئناف الحرب بغزة
-
ساعر: يجب نزع سلاح غزة
-
الاحتلال يجدد اقتحاماته لمناطق بالضفة
-
شح الوقود يعمّق أزمة التنقل في قطاع غزة
-
المقاومة تكشف تفاصيل مقتل الأسرى الذين سلمت جثثهم لإسرائيل
-
نتنياهو يتراجع عن المشاركة في مراسم استقبال جثامين 4 أسرى إسرائيليين
-
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من محافظة الخليل
-
أسيرة إسرائيلية مفرج عنها: القسام قدمت لنا كتاب صلاة في عيد الفصح