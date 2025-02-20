لقاء أميركي إسرائيلي لبحث المرحلة الثانية من الصفقة

07:29 م

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الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أن الوزير ديرمر سيلتقي في واشنطن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن المرحلة الثانية لصفقة المحتجزين الإسرائيليين في غزة. اضافة اعلان





وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة سلمت اليوم جثامين 4 أسرى إسرائيليين أكدت أنهم قتلوا بقصف إسرائيلي للمناطق التي كانوا يتحصنون بها.