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لقاء مصري إسرائيلي لبحث الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 28-04-2025 08:54 م
الوكيل الإخباري-   يلتقي رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، الاثنين، مع وفد التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا للقاهرة الإخبارية.اضافة اعلان


ويأتي اللقاء في أعقاب زيارة وفد حركة حماس لمصر منذ عدة أيام؛ لبحث الهدنة وصولا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما تأتي اللقاءات استمرارا للجهود المصرية القطرية المكثفة المبذولة لاستعادة الهدوء بقطاع غزة.
 
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فلسطين لقاء مصري إسرائيلي لبحث الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة



 
 





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