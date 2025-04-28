لقاء مصري إسرائيلي لبحث الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة

ويأتي اللقاء في أعقاب زيارة وفد حركة حماس لمصر منذ عدة أيام؛ لبحث الهدنة وصولا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما تأتي اللقاءات استمرارا للجهود المصرية القطرية المكثفة المبذولة لاستعادة الهدوء بقطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير إسرائيلي: بعد 12 شهرا ستنتهي الحرب
-
13 شهيدا جراء قصف الاحتلال غزة وخانيونس
-
استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال بقصف إسرائيلي على وسط غزة
-
مدفعية الاحتلال تقصف منطقة الوادي شمالي مخيم النصيرات
-
البرازيل تدعو إلى انسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة
-
71 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
-
اقتحامات متواصلة .. مستوطنون يدنسون الأقصى تحت حماية الاحتلال
-
الاعلام العبري: الجيش يواجه نقصا حادا في عدد الجنود