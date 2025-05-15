لقطات لكمين نفذته القسام بحي الشجاعية - فيديو

الوكيل الإخباري- حصلت الجزيرة على لقطات تظهر استهداف كتائب القسام آليات عسكرية إسرائيلية بالقذائف واشتباكهم مع جنود الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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وتوثق اللقطات الكمين الذي نفذته القسام في 26 أبريل/نيسان الماضي وأطلقت عليه "أسود المنطار"، وأدى باعتراف الجيش الإسرائيلي إلى مقتل عسكريين اثنين.