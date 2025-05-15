لقطات لكمين نفذته القسام بحي الشجاعية - فيديو

وتوثق اللقطات الكمين الذي نفذته القسام في 26 أبريل/نيسان الماضي وأطلقت عليه "أسود المنطار"، وأدى باعتراف الجيش الإسرائيلي إلى مقتل عسكريين اثنين.
تظهر استهداف عناصر القسام جيبات وآليات إسرائيلية بالقذائف واشتباكهم مع الجنود.. مشاهد بثتها كتائب القسام وحصلت عليها #الجزيرة توثق الكمين الذي أطلقت عليه القسام اسم "أسود المنطار" في الشجاعية شرقي #غزة، وأدى باعتراف جيش الاحتلال لمقتل عسكريين اثنين#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/KY5DsczwWy— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 15, 2025
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