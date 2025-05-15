للمرة الأولى .. إسرائيل تلغي قرارًا بالإخلاء غرب القطاع

وقال مكتب OCHA (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، وهو الجهة المسؤولة عن تنسيق الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، إنه تلقى من الجانب الإسرائيلي أن "أوامر الإخلاء قد رُفعت عن البلوكات التالية التي تم الإعلان عنها اليوم: 786، 785، 787، 706، 633، في حي الرمال الجنوبي".
ولفت المكتب التابع للأمم المتحدة إلى أن قسم الأمن والسلامة (HSS) يتابع الوضع، وفي حال حدوث أي تغيير في الوضع الأمني بالمنطقة، سيتم تقديم التوجيهات المناسبة.
يأتي هذا التراجع في ظل ضغوط دولية وإنسانية متزايدة بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها المدنيون في القطاع، حيث تمنع إسرائيل وصول المساعدات الأساسية منذ أسابيع.
وكان القرار السابق قد أثار إدانات واسعة من منظمات حقوقية وأممية، اعتبرته تهجيرًا قسريًا للسكان، فيما تستمر المفاوضات والجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل شامل للصراع في غزة.
روسيا اليوم
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