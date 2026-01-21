الأربعاء 2026-01-21 12:30 م

لليوم الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل مداهمة الخليل ويعتقل 7 فلسطينيين

الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط أجواء باردة وماطرة.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال دهمت المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، واعتقلت فلسطينيين.

ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، تغلق طرق فرعية عدة بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، كما دهمت وفتشت منازل عدة وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتدت على أصحابها بالضرب، وفق المصادر ذاتها.

ووفق المصادر، فإن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
 
 


