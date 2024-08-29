لليوم 2 .. الضفة تحت نيران الاحتلال والشهداء 17

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على المخيم بعد تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى داخله، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه، ونشرت القناصة فوق أسطح البنايات المرتفعة، ودهمت عددا من منازل الفلسطينيين، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.
وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف أنيرجا تجاه أحد المنازل، ما تسبب في اشتعال النيران فيه، ولم يعرف إن كان هناك إصابات في صفوف الفلسطينيين بسبب الحصار المشدد ومنع الإسعاف من دخول المخيم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت فجر الأربعاء، عدوانا واسعا على مناطق واسعة بالضفة الغربية شملت جنين وطوباس وطولكرم، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 26 آخرين، واعتقال 30 على الأقل، وتدمير كبير في البنى التحتية.
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