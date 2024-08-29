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لليوم 2 .. الضفة تحت نيران الاحتلال والشهداء 17

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 29-08-2024 08:43 ص

الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، مخيم طولكرم تزامنا مع العدوان المتواصل على مخيم نور شمس والمدينة، وسط أنباء عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس الملقب بـ"أبي شجاع"، ما يرفع عدد الشهداء في الضفة منذ أمس إلى 17.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على المخيم بعد تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى داخله، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه، ونشرت القناصة فوق أسطح البنايات المرتفعة، ودهمت عددا من منازل الفلسطينيين، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.


وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف أنيرجا تجاه أحد المنازل، ما تسبب في اشتعال النيران فيه، ولم يعرف إن كان هناك إصابات في صفوف الفلسطينيين بسبب الحصار المشدد ومنع الإسعاف من دخول المخيم.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت فجر الأربعاء، عدوانا واسعا على مناطق واسعة بالضفة الغربية شملت  جنين وطوباس وطولكرم، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 26 آخرين، واعتقال 30 على الأقل، وتدمير كبير في البنى التحتية.

 

 
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