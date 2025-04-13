لندن تدعو إسرائيل إلى وقف "هجماتها المدانة" على المستشفيات في غزة

وكتب لامي على منصة (إكس) أن "هجمات إسرائيل على المؤسسات الطبية قلصت بشكل ملحوظ إمكان تلقي العناية الصحية في غزة ، هذه الهجمات المدانة ينبغي أن تتوقف"، مضيفا أن الدبلوماسية وحدها وليس "حمام الدماء" ستتيح قيام "سلام دائم".
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