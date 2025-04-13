لندن تدعو إسرائيل إلى وقف "هجماتها المدانة" على المستشفيات في غزة

09:17 م

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الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد إسرائيل إلى وقف "هجماتها المدانة" على المستشفيات في غزة، بعد قصف اسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني، احد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في القطاع المدمر. اضافة اعلان





وكتب لامي على منصة (إكس) أن "هجمات إسرائيل على المؤسسات الطبية قلصت بشكل ملحوظ إمكان تلقي العناية الصحية في غزة ، هذه الهجمات المدانة ينبغي أن تتوقف"، مضيفا أن الدبلوماسية وحدها وليس "حمام الدماء" ستتيح قيام "سلام دائم".