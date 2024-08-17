 
السبت 2024-08-17 01:04 م
 


لواء إسرائيلي سابق: نتنياهو يدرك استحالة القضاء على حماس

قوات حركة حماس
قوات حركة حماس




 

السبت، 17-08-2024 11:43 ص

الوكيل الإخباري- قال اللواء السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك، في مقال بصحيفة معاريف، إنه التقى رئيس الوزراء بنيامين "نتنياهو 6 مرات خلال الحرب، والانطباع لدي أنه يدرك جيدا استحالة القضاء على حماس".


وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإنه يواصل الحديث عن القتال "حتى القضاء على حماس"، مشيرا إلى أن ذلك الخطاب موجه "لإرضاء المتطرفين الذين يجلسون معه في الائتلاف وناخبيه".


وأكد أن استمرار حرب الاستنزاف بين إسرائيل وحماس وحزب الله يستنزف إسرائيل ويدمرها ولا يقضي على حماس أو حزب الله.

gnews

أحدث الأخبار

القرطاسية المدرسية

خاص بالوكيل قبل بدء العام الدراسي.. إقبال ضعيف على القرطاسية المدرسية

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية عاجل المستقلة للانتخاب: 26 آب الجاري آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية

وزير الاعلام الاسبق والمحلل السياسي سميح المعايطة

ترند سميح المعايطة يتصدر منصات التواصل في الأردن

جانب من القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

عربي ودولي جريحان شمالي إسرائيل وتل أبيب ترد

المكسيكية آنا فيكتوريا إسبينو دي سانتياجو

منوعات تخرجت بامتياز.. مكسيكية تصبح أول محامية من متلازمة داون

صاروخ

عربي ودولي لبنان تطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى

تعبيرية

عربي ودولي صحيفة أميركية: واشنطن تهدد طهران في حال ردها على تل أبيب

تعبيرية

تكنولوجيا عدد ساعات إذا تجاوزته تصبح مدمنا للإنترنت.. اعرف الحد المسموح يوميا





 


 



الأكثر مشاهدة