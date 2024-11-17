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لواء إسرائيلي متقاعد: الجيش لم يهزم حماس حتى اللحظة

اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال إسحاق بريك
اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال إسحاق بريك
الأحد، 17-11-2024 08:41 ص
الوكيل الإخباري- اعتبر لواء سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش لم يهزم "حتى اللحظة" حركة المقاومة الإسلامية (حماس).اضافة اعلان


ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إسحاق بريك قوله إن الجيش في حالة استنزاف والجنود باتوا يرفضون الخدمة العسكرية.

وأضاف اللواء المتقاعد أنه تم تعيين وزير دفاع جديد غير مؤهل، في إشارة إلى إقالة يوآف غالانت وتعويضه بيسرائيل كاتس، مضيفا أن وزير الدفاع الفعلي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وعن الجبهة الشمالية، أقر بريك بأن إسرائيل "ضربت حزب الله اللبناني بقوة، لكنها ما زالت بعيدة عن القضاء عليه".

وعن التوغل البري في جنوب لبنان، قال إن "قواتنا دخلت برا بعمق 3 كيلومترات لكنها غير مؤهلة للتقدم أكثر".

وأضاف اللواء الإسرائيلي المتقاعد "نتعرض يوميا لمئات الصواريخ من لبنان وهذه الحرب تدمرنا".

الجزيرة
 
gnews

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