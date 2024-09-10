ليبرمان لنتنياهو: حولت أولادنا إلى دروع واقية لك

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الوكيل الإخباري- وجه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهامات قال فيها، إن نتنياهو فشل في الحفاظ على أمن إسرائيل، وحول أبناء المستوطنين، إلى دروع واقية له. اضافة اعلان





وأضاف ليبرمان، أن الائتلاف اليميني الإسرائيلي عار.