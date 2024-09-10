 
الثلاثاء 2024-09-10 02:27 ص
 
 

ليبرمان لنتنياهو: حولت أولادنا إلى دروع واقية لك

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الثلاثاء، 10-09-2024 01:00 ص
الوكيل الإخباري-   وجه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهامات قال فيها، إن نتنياهو فشل في الحفاظ على أمن إسرائيل، وحول أبناء المستوطنين، إلى دروع واقية له.اضافة اعلان


وأضاف ليبرمان، أن الائتلاف اليميني الإسرائيلي عار.
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين ليبرمان لنتنياهو: حولت أولادنا إلى دروع واقية لك

غزة

فلسطين الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في غزة هجوم مروع

جيش الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي إصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس عند الحدود مع مصر

الأمم المتحدة

فلسطين إسرائيل توقف قافلة أممية بغزة بزعم وجود مشتبه بهم

وزارة الخارجية

أخبار محلية الصفدي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية في القاهرة غدا

الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي

فلسطين الاحتلال ينقل الأسير زكريا الزبيدي من عزل إلى آخر

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين اصابة جنديين اسرائيليين بهجوم طائرات مسيرة في الشمال

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية



 


الأكثر مشاهدة