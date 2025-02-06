ليلة قاسية تمر على سكان قطاع غزة في ظل المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- شهد سكان قطاع غزة، خاصة من يقطن بعشرات آلاف الخيام، ليلة قاسية في ظل موجة الرياح والمطر والبرد القارس.

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وأكد الأهالي الذين تطايرت خيامهم في مناطق مختلفة من قطاع غزة مع قدوم المنخفض الجوي، أنهم لم يتمكنوا من حماية أطفالهم من البرد وتسرب الأمطار الى خيامهم، فيما عاشت أسر أخرى، خاصة تلك التي تعيش فوق جزء من ركام منازلها وضعا صعبا وخطيرا.



من جهتها، قالت مصادر فلسطينية، إن شخصا استشهد وأصيب آخرون جراء انهيار جدار مبنى على عائلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.



الى ذلك، قال الدفاع المدني في غزة، إن الوضع مأساوي جدا تزامنا مع ذروة المنخفض الجوي الذي يشهده القطاع، مشيرا الى ان السكان هناك يناشدون إنقاذهم بعد انهيار عدد كبير من الخيام في مخيم النزوح بمواصي القرارة جنوبي القطاع.



وأكد في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن المساعدات التي دخلت إلى القطاع قليلة ولم تصل لجميع الخيام أو الكرفانات أو البيوت الجاهزة، وأن الاحتلال لا يسمح بدخول الوقود ومعدات الإنقاذ والإجلاء.