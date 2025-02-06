 
الخميس 2025-02-06 12:00 م
 

ليلة قاسية تمر على سكان قطاع غزة في ظل المنخفض الجوي

ا
أرشيفية
الخميس، 06-02-2025 11:21 ص

الوكيل الإخباري- شهد سكان قطاع غزة، خاصة من يقطن بعشرات آلاف الخيام، ليلة قاسية في ظل موجة الرياح والمطر والبرد القارس.

اضافة اعلان


وأكد الأهالي الذين تطايرت خيامهم في مناطق مختلفة من قطاع غزة مع قدوم المنخفض الجوي، أنهم لم يتمكنوا من حماية أطفالهم من البرد وتسرب الأمطار الى خيامهم، فيما عاشت أسر أخرى، خاصة تلك التي تعيش فوق جزء من ركام منازلها وضعا صعبا وخطيرا.


من جهتها، قالت مصادر فلسطينية، إن شخصا استشهد وأصيب آخرون جراء انهيار جدار مبنى على عائلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.


الى ذلك، قال الدفاع المدني في غزة، إن الوضع مأساوي جدا تزامنا مع ذروة المنخفض الجوي الذي يشهده القطاع، مشيرا الى ان السكان هناك يناشدون إنقاذهم بعد انهيار عدد كبير من الخيام في مخيم النزوح بمواصي القرارة جنوبي القطاع.


وأكد في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن المساعدات التي دخلت إلى القطاع قليلة ولم تصل لجميع الخيام أو الكرفانات أو البيوت الجاهزة، وأن الاحتلال لا يسمح بدخول الوقود ومعدات الإنقاذ والإجلاء.


بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

لا

منوعات كيفية التعامل مع برودة اليدين والقدمين في الطقس البارد

غا

طب وصحة تجفيف الملابس داخل المنزل في الشتاء: خطر يهدد صحة الأسرة

nuj

أخبار الشركات فيزا تنظّم فعالية لعملائها في الأردن لتعزيز مستقبل المدفوعات الرقمية

اه

أخبار الشركات مجموعة نُقُل تطلق "شركة نُقُل للبناء" وتُدخِل الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد إلى قطاع الإنشاءات في الأردن لأول مرة

فل

طب وصحة طبيب مصري يحذر: نصف مرضى الغسيل الكلوي ضحايا هذه العادة الخطيرة

تعبيرية

أخبار محلية محافظ البلقاء ومجلس المحافظة يبحثان الواقع التعليمي بتربية لواء عين الباشا

تعبيرية

أخبار محلية الصحف القطرية: الأردن وقطر يعملان معا لإسناد الشعب الفلسطيني

ا

طب وصحة لماذا ينصح العلماء بتبديل القهوة بالشاي الأخضر؟ اكتشف الفوائد الصحية



 




الأكثر مشاهدة