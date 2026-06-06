مأساة جديدة في القطاع تثير حزن وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب مهند عثمان فروانة، جراء قصف الاحتلال خيمته وسط مدينة خان يونس.
وأشارت المصادر إلى أن الشهيد فروانة كان من المقرر أن يُقام حفل زفافه اليوم ، الأمر الذي أدى إلى موجة حزن كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وإدانة واسعة لجرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة .
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