السبت 2026-06-06 11:12 ص

مأساة جديدة في القطاع تثير حزن وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل

مأساة جديدة في القطاع تثير حزن وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل
مأساة جديدة في القطاع تثير حزن وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل
 
السبت، 06-06-2026 10:00 ص
الوكيل الإخباري-   استُشهد فلسطيني فجر السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب مهند عثمان فروانة، جراء قصف الاحتلال خيمته وسط مدينة خان يونس.

وأشارت المصادر إلى أن الشهيد فروانة كان من المقرر أن يُقام حفل زفافه اليوم ، الأمر الذي أدى إلى موجة حزن كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وإدانة واسعة لجرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة .
 
 


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