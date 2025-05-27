مؤسسة إغاثة غزة: تسليم المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الثلاثاء

وأعلنت مؤسسة إغاثة غزة تعلن تعيين جون أكري مديرا تنفيذيا مؤقتا لها.
وكانت المنظمة قالت في بيان سابق، بعد أن استقال مديرها مشيرا إلى افتقار المنظمة للاستقلالية، "نخطط للتوسع بسرعة لخدمة جميع سكان القطاع خلال الأسابيع المقبلة".
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