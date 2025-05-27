مؤسسة إغاثة غزة: تسليم المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة إغاثة غزة، وهي منظمة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل ومكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إنها ستبدأ بتسليم المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الثلاثاء. اضافة اعلان





وأعلنت مؤسسة إغاثة غزة تعلن تعيين جون أكري مديرا تنفيذيا مؤقتا لها.



وكانت المنظمة قالت في بيان سابق، بعد أن استقال مديرها مشيرا إلى افتقار المنظمة للاستقلالية، "نخطط للتوسع بسرعة لخدمة جميع سكان القطاع خلال الأسابيع المقبلة".