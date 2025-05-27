الثلاثاء 2025-05-27 02:00 ص
 

مؤسسة إغاثة غزة: تسليم المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الثلاثاء

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 27-05-2025 12:52 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مؤسسة إغاثة غزة، وهي منظمة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل ومكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إنها ستبدأ بتسليم المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الثلاثاء.اضافة اعلان


وأعلنت مؤسسة إغاثة غزة تعلن تعيين جون أكري مديرا تنفيذيا مؤقتا لها.

وكانت المنظمة قالت في بيان سابق، بعد أن استقال مديرها مشيرا إلى افتقار المنظمة للاستقلالية، "نخطط للتوسع بسرعة لخدمة جميع سكان القطاع خلال الأسابيع المقبلة".
 
gnews

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