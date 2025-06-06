الجمعة 2025-06-06 02:32 م
 

مؤسسة غزة الإنسانية تعلن إغلاق جميع مواقع توزيع المساعدات

ينطوي الاعتماد على هذه المؤسسة على تجاوز للمنظمات التقليدية
ينطوي الاعتماد على هذه المؤسسة على تجاوز للمنظمات التقليدية
 
الجمعة، 06-06-2025 01:21 م
الوكيل الإخباري-   قالت منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل توزع المساعدات في غزة، الجمعة، إن جميع مواقع التوزيع التابعة لها مغلقة حتى إشعار آخر، وحثّت السكان على الابتعاد عن هذه المواقع "حفاظًا على سلامتهم".اضافة اعلان


وأضافت مؤسسة غزة الإنسانية، التي بدأت الأسبوع الماضي توزيع وجبات على فلسطينيين يعصف بهم الجوع داخل قطاع غزة الذي تمزقه الحرب، أنه من المقرر إعلان موعد إعادة فتحها لاحقًا.

سكاي نيوز
 
gnews

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