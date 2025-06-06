مؤسسة غزة الإنسانية تعلن إغلاق جميع مواقع توزيع المساعدات

وأضافت مؤسسة غزة الإنسانية، التي بدأت الأسبوع الماضي توزيع وجبات على فلسطينيين يعصف بهم الجوع داخل قطاع غزة الذي تمزقه الحرب، أنه من المقرر إعلان موعد إعادة فتحها لاحقًا.
سكاي نيوز
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