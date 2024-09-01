مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بتبادل أسرى

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن منظمي الاحتجاجات قولهم إن 700 ألف شخص تظاهروا في جميع المناطق، وإن عدد المشاركين في المظاهرة الرئيسية في كابلان في "تل أبيب" يبلغ 550 ألف.
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