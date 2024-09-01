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مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بتبادل أسرى

مئات آلاف الإسرائيليين في مظاهرات في مناطق مختلفة
مئات آلاف الإسرائيليين في مظاهرات في مناطق مختلفة
الأحد، 01-09-2024 11:56 م

الوكيل الإخباري-   خرج مئات آلاف الإسرائيليين في مظاهرات في مناطق مختلفة يطالبون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة تسمح بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، كما دعت أكبر نقابة عمالية إلى إضراب عام الاثنين.

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وقالت صحيفة هآرتس، إن مئات الآلاف يطالبون نتنياهو بإنهاء صفقة المحتجزين في احتجاجات في أنحاء مختلفة، وقدرت القناة 13 عدد المتظاهرين في "تل أبيب" بقرابة 280 ألف.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن منظمي الاحتجاجات قولهم إن 700 ألف شخص تظاهروا في جميع المناطق، وإن عدد المشاركين في المظاهرة الرئيسية في كابلان في "تل أبيب" يبلغ 550 ألف.

 
gnews

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