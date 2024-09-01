مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بتبادل أسرى

الوكيل الإخباري- خرج مئات آلاف الإسرائيليين في مظاهرات في مناطق مختلفة يطالبون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة تسمح بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، كما دعت أكبر نقابة عمالية إلى إضراب عام الاثنين.

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