مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

وأفادت محافظة نابلس في بيان، بأن مئات المستوطنين المتزمتين اقتحموا مقام يوسف شرق نابلس، حيث أدوا صلوات تلمودية استفزازية، وسط حماية وانتشار واسع لقوات الاحتلال في المنطقة، برفقة جرافة عسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا في الضفة
-
عباس يعلن إجراء انتخابات رئاسية في 2027
-
شهيدان بقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة
-
302 مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
-
حكومة غزة: أكثر من 3200 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع
-
استشهاد فلسطينية في الزوايدة وسط قطاع غزة
-
مستوطنون يحرقون ويحطمون 5 مركبات ويحاولون إحراق مسجد في رام الله
-
4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا