مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

12:59 م

الوكيل الإخباري- اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود فجر اليوم الثلاثاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة . اضافة اعلان





وأفادت محافظة نابلس في بيان، بأن مئات المستوطنين المتزمتين اقتحموا مقام يوسف شرق نابلس، حيث أدوا صلوات تلمودية استفزازية، وسط حماية وانتشار واسع لقوات الاحتلال في المنطقة، برفقة جرافة عسكرية.





