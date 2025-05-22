مئات المستوطنين يقتحمون مقام يوسف في نابلس

الوكيل الإخباري- اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود، فجر اليوم الخميس، "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن عدة حافلات للمستوطنين اقتحمت المقام، بحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.