الخميس 2025-05-22 12:38 م
 

مئات المستوطنين يقتحمون مقام يوسف في نابلس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الخميس، 22-05-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري-    اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود، فجر اليوم الخميس، "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن عدة حافلات للمستوطنين اقتحمت المقام، بحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.


وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت على أسطح المباني المحيطة في المقام تمهيدا لاقتحام المستوطنين .

 
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