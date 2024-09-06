 
الجمعة 2024-09-06 04:47 م
 

 

ماذا قال الأسير الاسرائيلي ألموج ساروسي قبل مقتله برصاص الاحتلال ؟

الأسير الاسرائيلي المقتول ألموج ساروسي
الأسير الاسرائيلي المقتول ألموج ساروسي
الجمعة، 06-09-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري-   بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الجمعة آخر تسجيلات الأسرى الإسرائيليين الستة الذين أعلن جيش الاحتلال استعادة جثامينهم مطلع الشهر الجاري داخل نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقال الأسير الإسرائيلي القتيل ألموج ساروسي حكومة إسرائيل وجيشها وأجهزتها الأمنية فشلت في عمليات تحرير الأسرى خلال الاجتياح البري، مؤكدا أن هذه المحاولات كادت أن تؤدي إلى قتله.


وأشار ساروسي (27 عاما) إلى أنه وبقية الأسرى المحتجزين في غزة كانوا أهدافا للضربات الإسرائيلية، مطالبا بإعادة كافة المحتجزين إلى اليوت "دون أن تسقط من رؤوسنا شعرة واحدة".


وحمل حكومة بنيامين نتنياهو والجيش وبقية الأجهزة الأمنية مسؤولة اعتقاله وزوجته وأصدقائه في الحفل الموسيقي بمنطقة ريعيم في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وتطرق إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى في غزة قائلا إنه "لا يوجد أكل ولا ماء ولا كهرباء".

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة "قد تظهر قبل 90 يوما"..علامات تحذيرية مفاجأة للسكتة الدماغية

الأسير الاسرائيلي المقتول ألموج ساروسي

فلسطين ماذا قال الأسير الاسرائيلي ألموج ساروسي قبل مقتله برصاص الاحتلال ؟

تعبيرية

أخبار محلية انطلاق البطولة العربية الثانية لصيد الأسماك بالعقبة

تعبيرية

الطقس ارتفاع جديد على درجات الحرارة .. الأرصاد تنشر الحالة الجوية لـ 3 أيام قادمة

المتضامنة الأمريكية التي قُتلت برصاص الاحتلال

فلسطين مقتل متضامنة أميركية برصاص الاحتلال جنوب نابلس

المسجد الأقصى

فلسطين 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تعبيرية

أخبار محلية بالأسماء .. المناطق المتضررة بفصل التيار الكهربائي عن المملكة غداً السبت

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التريبة تعمم على المدارس بقبول الطلبة من ذوي الاعاقة وفقا لأحكام القانون



 


الأكثر مشاهدة