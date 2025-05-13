ماكرون: ما يقوم به نتنياهو في غزة مخز

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر الجوع "وما يفعله (نتنياهو) مخز".
وأغلقت إسرائيل قطاع غزة منذ أوائل مارس/ آذار عندما استأنفت حملتها العسكرية المُدمرة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
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