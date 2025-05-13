ماكرون: ما يقوم به نتنياهو في غزة مخز

11:49 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، إن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة مخزية، وإن على الأوروبيين النظر في تشديد العقوبات. اضافة اعلان





وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر الجوع "وما يفعله (نتنياهو) مخز".



وأغلقت إسرائيل قطاع غزة منذ أوائل مارس/ آذار عندما استأنفت حملتها العسكرية المُدمرة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).