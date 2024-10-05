ماكرون يدعو لوقف تسليم الأسلحة للقتال في غزة

وقال ماكرون، في تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»: «أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة»،
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