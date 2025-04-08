ماكرون يدين بشدة استهداف الطواقم الإنسانية والإغاثية في غزة

07:41 م

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الوكيل الإخباري- أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء استهداف طواقم الإغاثة والعاملين في القطاع الإنساني في غزة، بعد أسبوعين من استشهاد 15 مسعفا في رفح جنوب القطاع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وقال ماكرون أثناء زيارة لمدينة العريش الواقعة على بعد 50 كيلومترا من معبر رفح بين غزة ومصر: "ندين هذه الهجمات بشدة، ويجب كشف الحقيقة كاملة" في شأن ما تعرض له المسعفون.



واعتبر ماكرون أن استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر هو "أولوية الأولويات".



وأشار إلى أن الوضع اليوم في غزة لا يمكن التساهل معه "وهو لم يكن أبدا بهذا السوء".