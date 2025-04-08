ماكرون يدين بشدة استهداف الطواقم الإنسانية والإغاثية في غزة

وقال ماكرون أثناء زيارة لمدينة العريش الواقعة على بعد 50 كيلومترا من معبر رفح بين غزة ومصر: "ندين هذه الهجمات بشدة، ويجب كشف الحقيقة كاملة" في شأن ما تعرض له المسعفون.
واعتبر ماكرون أن استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر هو "أولوية الأولويات".
وأشار إلى أن الوضع اليوم في غزة لا يمكن التساهل معه "وهو لم يكن أبدا بهذا السوء".
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