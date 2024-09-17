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ما هي الطرق التي استخدمها السنوار للنجاة من الاغتيال

قائد حركة حماس يحيى السنوار
قائد حركة حماس يحيى السنوار
الثلاثاء، 17-09-2024 03:35 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قائد  "حماس" يحيى السنوار تمكن من إرباك الاستخبارات الإسرائيلية التي تعجز حتى اليوم في الوصول إليه أو حتى إلى معلومة عن تحركاته.اضافة اعلان


وقالت الصحيفة في تقرير: "كان من الممكن أن يكون السنوار ميتا اليوم لولا نظام الاتصالات المنخفض التقنية الذي انشأه وطوره خلال فترة سجنه، والذي يحميه من شبكة جمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية".

وأضاف التقرير أن "السنوار تجنب إلى حد كبير المكالمات الهاتفية والرسائل النصية وغيرها من الاتصالات الإلكترونية التي يمكن لإسرائيل تعقبها والتي أدت إلى استشهاد آخرين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بدلا من ذلك، يستخدم السنوار نظاما معقدا من الرسائل والرموز والملاحظات المكتوبة باليد التي تسمح له بتوجيه العمليات، حتى من داخل الأنفاق تحت الأرض " .

RT
 
gnews

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