مباحثات مصرية أممية لوقف إطلاق النار ونفاد المساعدات الإنسانية إلى غزة

جاء ذلك خلال تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم، الجمعة اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ تم خلاله التأكيد على أهمية سرعة وقف إطلاق النار ونفاد المساعدات الإنسانية للقطاع وتسهيل مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأكدت مصر على ضرورة وقف العدوان وسرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددا على أنه لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بدون الاعتماد على المرجعيات المتفق عليها وإقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أعرب جوتيريش عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة الهادفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، معربا عن تطلعه للتوصل لهذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن.
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