الأحد 2026-01-25 02:28 م

مباحثات مصرية أميركية تناقش تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

غزة
 
الأحد، 25-01-2026 11:59 ص
الوكيل الإخباري-   جددت مصر التأكيد على أهمية المضي في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة تستند إلى احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق.اضافة اعلان


ووفق بيان للخارجية المصرية الأحد، أعرب وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، خلال لقاء مع كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأميركي، عن ترحيب مصر بالانضمام إلى مجلس السلام.

وشدد عبد العاطي على ضرورة دعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية المصري أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية، وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، مع التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية.
 
 


