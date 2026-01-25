مبعوثا ترامب في إسرائيل لمناقشة مستقبل غزة

07:56 ص

ذكرت وكالة رويترز أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في إسرائيل للاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك لإجراء مباحثات بشأن غزة بشكل أساسي.





وأعلنت الولايات المتحدة الخميس خططا لبناء "غزة جديدة" من الصفر، تشمل أبراجا سكنية ومراكز بيانات ومنتجعات على شاطئ البحر، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لدفع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) للأمام في وقت تعصف به انتهاكات متكررة.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن جدول أعمال المبعوثين يتضمن فتح معبر رفح، وبدء إعادة إعمار القطاع وفقاً لرؤية ترامب.



ودخل "مجلس السلام" حيز التطبيق الخميس بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب و20 دولة على ميثاقه التأسيسي في مدينة دافوس السويسرية، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

