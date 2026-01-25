مبعوثا ترامب في إسرائيل لمناقشة مستقبل غزة

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس خططا لبناء "غزة جديدة" من الصفر، تشمل أبراجا سكنية ومراكز بيانات ومنتجعات على شاطئ البحر، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لدفع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) للأمام في وقت تعصف به انتهاكات متكررة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن جدول أعمال المبعوثين يتضمن فتح معبر رفح، وبدء إعادة إعمار القطاع وفقاً لرؤية ترامب.
ودخل "مجلس السلام" حيز التطبيق الخميس بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب و20 دولة على ميثاقه التأسيسي في مدينة دافوس السويسرية، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.
-
أخبار متعلقة
-
اللجنة الوطنية لإدارة غزة: تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة توليد الكهرباء
-
الاونروا: 600 ألف طفل بغزة بلا تعليم منذ عامين
-
استشهاد طفلين باستهداف الاحتلال شمال غزة
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
-
اليونيسف تعلن إدخال شحنة أولى من المواد التعليمية الترفيهية إلى غزة
-
"الأونروا": هدم إسرائيل مبانينا بالقدس تحدٍ صارخ ومتعمد للقانون الدولي
-
الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى