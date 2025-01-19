مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط يخطط لزيارة غزة

وقال المصدر للقناة إن "المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يخطط لزيارة قطاع غزة في إطار جهود دعم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس".
وأضاف المسؤول أن ويتكوف يخطط أيضا للحفاظ على وجود شبه دائم في المنطقة في الأسابيع والأشهر المقبلة، لأنه يعتقد أن اندلاع أي عمل عسكري قد يقوض الاتفاق بين إسرائيل وحماس.
وأشار المصدر إلى أن زيارة غزة ستسمح لويتكوف برؤية العمل على الأرض بنفسه.
ونقلت القناة عن المصدر قوله: "نحن بحاجة إلى أن نكون في مكان الحادث على الفور لحل أي مشكلة".
وأشارت القناة إلى أن إدارة ترامب لا تزال تواجه مشكلة حول كيفية إعادة إعمار غزة، وكذلك المكان الذي يمكن فيه إعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في هذه الأثناء.
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