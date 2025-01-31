 
الجمعة 2025-01-31 12:13 ص
 

مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إعادة إعمار غزة قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما

غزة
غزة
الجمعة، 31-01-2025 12:04 ص
الوكيل الإخباري-   قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الخميس، خلال مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري في ختام زيارة للمنطقة إن قطاع غزة "لم يتبق منه شيء تقريبا" وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من 10 أعوام إلى 15 عاما.اضافة اعلان


وأضاف ويتكوف "يتجه السكان شمالا للعودة إلى منازلهم ويرون ما حدث ثم يعودون... لا يوجد ماء ولا كهرباء. حجم الدمار الذي وقع هناك هائل".
 
gnews

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