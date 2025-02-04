مبعوث ترامب للشرق الأوسط: نحن في المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف ويتكوف، أن واشنطن تريد التأكد من تنفيذ المرحلة الأولى، مؤكدا أنه يجب حل المشكلة الكبرى المتعلقة بالمكان الذي سيذهب إليه سكان غزة.
وأشار مبعوث ترامب للشرق الأوسط إلى أنه سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري في فلوريدا الخميس.
وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قال الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالتد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحثان الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بتحرير المحتجزين لدى حركة حماس، إضافة إلى مناقشة المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن الرئيس ترامب سيركز على إطلاق سراح جميع المحتجزين، وضمان عدم قدرة حماس على الاستمرار في الحكم.
وبين المسؤول الأميركي أن ترامب يعتقد أن إعادة إعمار قطاع غزة سيستغرق 10 إلى 15 عاما.
وأوضح المسؤول الأميركي أن ترامب ونتنياهو سيناقشان إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، معربا عن أمل الولايات المتحدة الاستمرار بالتوسع في اتفاقيات إبراهام.
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