 
الخميس 2025-01-30 02:11 ص
 

مبعوث ترامب: نبذل جهدنا لتحرير كل الأسرى

مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب
مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الخميس، 30-01-2025 01:44 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون المحتجزين "دوري ودور المبعوث ويتكوف هو بذل كل جهدنا لدعم دعوة ترامب لتحرير كل الأسرى".

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وأضاف "نهدف لإطلاق كل الأسرى وإذا كان ذلك يعني عودة القتال فذلك قرار إسرائيل".

 
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