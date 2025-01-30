مبعوث ترامب: نبذل جهدنا لتحرير كل الأسرى

الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون المحتجزين "دوري ودور المبعوث ويتكوف هو بذل كل جهدنا لدعم دعوة ترامب لتحرير كل الأسرى".

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