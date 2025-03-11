متصرف لواء الوسطية: جولات ميدانية مستمرة لضمان سلامة المواد الغذائية في رمضان

الوكيل الإخباري- أكد متصرف لواء الوسطية غرب محافظة إربد، الدكتور زيد الهباهبة، أن المتصرفية تواصل متابعة الأسواق بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة والدوائر المعنية لضمان صلاحية المواد الغذائية المعروضة وسلامتها للمواطنين.

اضافة اعلان



وقال الهباهبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الفرق التفتيشية بدأت عملها منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، حيث تم مراقبة الأسواق والمحال التجارية في اللواء.



وأضاف أن اللجنة وجهت بعض التنبيهات للمحال التجارية، مؤكدًا عدم وجود عقوبات كبيرة بسبب التزام التجار بشروط الصحة والسلامة العامة.