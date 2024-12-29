متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن نحو 403 مستوطنين متزمتين اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح و نفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، ونظموا حلقة غناء ورقص في أروقته، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
ويأتي الاقتحام في رابع أيام عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي، الذي شهد دعوات أطلقها مستوطنون متطرفون لزيادة الاقتحامات مع حلول العيد الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.
ودعت جماعات "الهيكل" المتطرفة إلى اقتحامات واسعة للأقصى خلال العيد اليهودي.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة، حيث اقتحم أكثر من 68 ألف مستعمر الأقصى.
ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة يمارسها من فرض الحصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.
بترا
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