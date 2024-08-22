متطرفون يهود يقيمون بؤرة استيطانية شمال أريحا

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان، إن مستوطنين متطرفين أقاموا بؤرة استعمارية جديدة بمحاذاة عين العوجا وأحضروا 20 رأسا من الأبل، وخزان مياه، مشيرا إلى أن هناك تزايدا بعدد البؤر الاستيطانية الرعوية في منطقة الأغوار، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الهجمات ضد السكان البدو المجاورين.
الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في قرية خربثا المصباح غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وقال رئيس المجلس القروي في خربثا المصباح فضل حرفوش، إن جرافات الاحتلال شرعت بهدم بئر مياه ومنزل تقدر مساحته بـ 170 مترا مربعا ويقطنه 7 أفراد ، ومنزل آخر مكون من طابق واحد بمساحة مماثلة، ويقطنه 6 أفراد.
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