متطرفون يهود يقيمون بؤرة استيطانية شمال أريحا

الوكيل الإخباري- أقام مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، بؤرة استيطانية جديدة قرب نبع العوجا شمال مدينة أريحا، كما هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلين في خربثا المصباح غرب رام الله.

اضافة اعلان



وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان، إن مستوطنين متطرفين أقاموا بؤرة استعمارية جديدة بمحاذاة عين العوجا وأحضروا 20 رأسا من الأبل، وخزان مياه، مشيرا إلى أن هناك تزايدا بعدد البؤر الاستيطانية الرعوية في منطقة الأغوار، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الهجمات ضد السكان البدو المجاورين.



الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في قرية خربثا المصباح غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.