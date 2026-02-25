متطوعون غزيون ينتشلون بقايا من تراثهم المكتوب من بين ركام الحرب

على غرار مواقع ثقافية ودينية أخرى، أصيبت مكتبة المسجد العمري الواقع في البلدة القديمة في غزة، وهو أكبر وأقدم مساجد القطاع، بدمار كبير بسبب القصف الإسرائيلي.
-
أخبار متعلقة
-
فرنسا: يجب إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق
-
استشهاد مسن برصاص مسيرة للاحتلال بمدينة غزة
-
منظمات إنسانية تدعو لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في غزة
-
شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
-
الإمارات تدعم غزة بـ 301 قافلة وأكثر من 122 ألف طن مساعدات ضمن "الفارس الشهم 3"
-
الهلال الأحمر الفلسطيني يسيّر 9 شاحنات مستلزمات طبية إلى غزة
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة
-
إندونيسيا تستعد لإرسال جنودها لحفظ السلام في غزة خلال أسبوعين