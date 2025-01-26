متظاهرون في إسرائيل يطالبون بتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار

وقال المتظاهرون إنه فقط إذا استمر اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس وتمت المفاوضات بشكل أكبر، يمكن الإفراج عن جميع المحتجزين الـ90 المتبقين.
وتجددت المظاهرات في تل أبيب وحيفا والقدس وغيرها من المدن . وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها شعارات مثل "أوقفوا الحرب" و"لا تتركوا أي رهينة وراءكم".
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