 
الأحد 2025-01-26 03:36 ص
 

متظاهرون في إسرائيل يطالبون بتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار

المتظاهرون طالبوا بتنفيذ الاتفاق حتى الإفراج عن جميع المحتجزين
المتظاهرون طالبوا بتنفيذ الاتفاق حتى الإفراج عن جميع المحتجزين
الأحد، 26-01-2025 03:01 ص
الوكيل الإخباري-   بعد الإفراج عن أربع مجندات إسرائيليات كن محتجزات لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، تظاهر الآلاف مرة أخرى في إسرائيل، مطالبين حكومتهم بالالتزام بالاتفاق بشأن حرب غزة.اضافة اعلان


وقال المتظاهرون إنه فقط إذا استمر اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس وتمت المفاوضات بشكل أكبر، يمكن الإفراج عن جميع المحتجزين الـ90 المتبقين.

وتجددت المظاهرات في تل أبيب وحيفا والقدس وغيرها من المدن . وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها شعارات مثل "أوقفوا الحرب" و"لا تتركوا أي رهينة وراءكم".
 
gnews

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