 
الأحد 2024-09-15 09:29 ص
 
 

مجدداً .. الاحتلال يقتحم مدينة جنين

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 15-09-2024 08:46 ص
الوكيل الإخباري-    اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين.اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عددا من آليات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة إلى المنطقة الصناعية والحي الشرقي ودوار الزايد، وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين .

وأضافت أن مواجهات اندلعت في الحي الشرقي لمدينة جنين.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاعلام العبري: طواقم إطفاء تحاول إخماد حرائق اندلعت جراء الصاروخ اليمني

من المصدر

عربي ودولي هل تنتهي تأشيرة شنغن؟

تعبيرية

منوعات قتل نسر يهاجم البشر في النرويج

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

خاص بالوكيل الخارجية: تحرير أردنيين اثنين من عصابات في المكسيك

تعبيرية

طب وصحة "تظهر في الصباح".. 3 علامات تدل على إصابتك بمرض السكري

أرشيفية

فلسطين أثناء فرارهم نحو الملاجئ .. إصابة 9 إسرائيليين بسبب التدافع

من المصدر

منوعات لمعالجة تضخم أعداد الحيوانات.. زيمبابوي ستعدم 200 فيل

أرشيفية

فلسطين مجدداً .. الاحتلال يقتحم مدينة جنين



 


الأكثر مشاهدة