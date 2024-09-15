مجدداً .. الاحتلال يقتحم مدينة جنين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عددا من آليات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة إلى المنطقة الصناعية والحي الشرقي ودوار الزايد، وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين .
وأضافت أن مواجهات اندلعت في الحي الشرقي لمدينة جنين.
وفا
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