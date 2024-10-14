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مجدلاني: من يمد دولة الاحتلال بالسلاح شريك في حرب الإبادة والمحرقة

محرقة الخيام في غزة أمس الأحد
محرقة الخيام في غزة أمس الأحد
الإثنين، 14-10-2024 11:43 ص
الوكيل الإخباري-  أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم، بقصف خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، هي حلقة في سلسلة جرائم حرب الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان


وأشار مجدلاني إلى أن هذه الجرائم تضع العالم أمام اختبار حقيقي لقيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تنتهكها "دولة الفاشية" باستخدام أسلحة محرمة دوليًا. وشدد على أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم والتخاذل في مواجهتها، يجعل كل من يوفر السلاح والغطاء السياسي والدبلوماسي لدولة الاحتلال شريكًا في حرب الإبادة الجماعية التي تُمارس بحق الشعب الفلسطيني.

وفا
 
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