مجدلاني: من يمد دولة الاحتلال بالسلاح شريك في حرب الإبادة والمحرقة

وأشار مجدلاني إلى أن هذه الجرائم تضع العالم أمام اختبار حقيقي لقيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تنتهكها "دولة الفاشية" باستخدام أسلحة محرمة دوليًا. وشدد على أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم والتخاذل في مواجهتها، يجعل كل من يوفر السلاح والغطاء السياسي والدبلوماسي لدولة الاحتلال شريكًا في حرب الإبادة الجماعية التي تُمارس بحق الشعب الفلسطيني.
وفا
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