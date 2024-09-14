مجزرة بحي التفاح في غزة أغلب ضحاياها أطفال ونساء

الوكيل الإخباري- ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة أغلب ضحاياها أطفال ونساء في حي التفاح بمدينة غزة، وواصل قصف مناطق أخرى بما فيها منطقة المواصي ومخيمات وسط القطاع.

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وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال و3 نساء إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة فجر اليوم السبت.



وأضاف المراسل أن الشهداء والمصابين نُقلوا إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة، مشيرا إلى أن حالة معظمهم خطيرة.



وفي حي الشجاعية الذي يقع أيضا شرقي مدينة غزة، قصفت قوات الاحتلال في وقت مبكر اليوم للمرة الثانية منزلا بالحي؛ ونتج عن ذلك استشهاد امرأة وإصابة آخرين، وفق ما نقلته قناة الأقصى الفضائية.



وإلى الشمال من غزة، استشهد 3 فلسطينيين جراء غارة على روضة العلياء في مخيم جباليا، بينما استهدفت غارة أخرى منطقة الفالوجا بالمخيم بدون وقوع إصابات في وقت مبكر اليوم.