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مجزرة بشعة في جباليا .. أكثر من 100 شهيد وجريح في قصف إسرائيلي

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 12:37 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر طبية فلسطينية مساء الجمعة، باستشهاد 30 شخصا بينهم 20 سيدة وجرح أكثر من 70 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة في بيان: "في مجزرة جديدة، طواقمنا والخدمات الطبية تنتشل 25 شهيدا حتى اللحظة وإصابات أخرى جراء قصف إسرائيلي على عدة منازل لعائلة الحواجري ونصار وأبو العيش في جباليا شمالي قطاع غزة، ولا يزال هناك شهداء تحت الأنقاض".

ونشر الصحفي أنس الشريف مقطع فيديو وثق من خلاله حجم المجزرة وعدد الشهداء في أحد مستشفيات شمال قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي العنيف
 
gnews

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