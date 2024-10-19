مجزرة بشعة في جباليا .. أكثر من 100 شهيد وجريح في قصف إسرائيلي

وقال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة في بيان: "في مجزرة جديدة، طواقمنا والخدمات الطبية تنتشل 25 شهيدا حتى اللحظة وإصابات أخرى جراء قصف إسرائيلي على عدة منازل لعائلة الحواجري ونصار وأبو العيش في جباليا شمالي قطاع غزة، ولا يزال هناك شهداء تحت الأنقاض".
ونشر الصحفي أنس الشريف مقطع فيديو وثق من خلاله حجم المجزرة وعدد الشهداء في أحد مستشفيات شمال قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي العنيف
More than 30 people were martyred, including 20 women and several children, and another 70 were injured when Israeli occupation aircraft targeted the Al-Hawajri family’s home in the middle of Jabalia camp, northern Gaza Strip.— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 18, 2024
pic.twitter.com/RUGynGImur
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