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مجزرة جديدة في رفح .. الاحتلال يطلق النار على المدنيين أثناء انتظار المساعدات

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 01-06-2025 08:05 ص
الوكيل الإخباري- استُشهد 30 فلسطينياً وأُصيب عشرات آخرون، صباح اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاقها النار من آلياتها صوب فلسطينيين أثناء توجههم إلى نقطة توزيع مساعدات غرب رفح جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على المئات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات في مواصي رفح، ما أسفر عن استشهاد 30 فلسطينياً على الأقل وإصابة 115 آخرين.

وخلال الأيام الأخيرة، قتل الاحتلال 17 فلسطينياً وأصاب عشرات آخرين، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط لتوزيع المساعدات، وذلك في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها بعد إغلاقه المعابر منذ أكثر من 90 يوماً، مانعاً دخول المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها المواد الغذائية، ما دفع غالبية الفلسطينيين في القطاع نحو المجاعة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى أو مصدر للغذاء.

وفا
 
gnews

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