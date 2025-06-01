مجزرة جديدة في رفح .. الاحتلال يطلق النار على المدنيين أثناء انتظار المساعدات

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على المئات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات في مواصي رفح، ما أسفر عن استشهاد 30 فلسطينياً على الأقل وإصابة 115 آخرين.
وخلال الأيام الأخيرة، قتل الاحتلال 17 فلسطينياً وأصاب عشرات آخرين، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط لتوزيع المساعدات، وذلك في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها بعد إغلاقه المعابر منذ أكثر من 90 يوماً، مانعاً دخول المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها المواد الغذائية، ما دفع غالبية الفلسطينيين في القطاع نحو المجاعة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى أو مصدر للغذاء.
وفا
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