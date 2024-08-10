مجزرة جديدة وسط غزة

وقال الدفاع المدني إن مجزرة جديدة وقعت فجر اليوم السبت في قصف استهدف مدرسة "التابعين" بشارع النفق في حي الدرج شرق مدينة غزة.
مدير الإسعاف والطوارىء بقطاع غزة قال إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بشعة في مدرسة النازحين بحي الدرج.
من جانبه أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة للجزيرة أن القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى استشهاد 90% من النازحين بها.
وكعادته، تذرع الجيش الإسرائيلي بأن المدرسة هي مقر تستخدمه حماس للقيادة والسيطرة.
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