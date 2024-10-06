مجزرة جديدة .. 18 شهيدا في قصف الاحتلال لمسجد يؤوي نازحين بدير البلح

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مسجدا يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح.
وأشارت المصادر إلى أن عددا من جثث الأطفال وصلت المستشفى مقطوعة الرأس، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات الخطيرة.
ولفتت إلى أن الطواقم الطبية تفاضل بين الإصابات في محاولة لإنقاذ عدد أكبر من المصابين الذين معظم جروحهم خطيرة، خاصة في وقت يعاني فيه المستشفى من نقص حاد في المستلزمات الطبية وعدم وجود أدوية كافية لمعالجة الإصابات.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
سلسلة غارات تستهدف مناطق متفرقة في غزة
-
ماكرون يدعو لوقف تسليم الأسلحة للقتال في غزة
-
مسيرة في رام الله استنكارا لجرائم الاحتلال المتواصلة في فلسطين ولبنان
-
الفصائل الفلسطينية تجتمع بغزة في ذكرى طوفان الأقصى
-
إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء الفوري لمناطق في وسط غزة
-
سجون الاحتلال .. مسالخ بشرية ومعازل للتعذيب والقتل
-
صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومحيطها
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,825 والاصابات إلى 96,910 منذ بدء العدوان