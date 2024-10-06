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مجزرة جديدة .. 18 شهيدا في قصف الاحتلال لمسجد يؤوي نازحين بدير البلح

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 06-10-2024 08:08 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 18 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مسجدا يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من جثث الأطفال وصلت المستشفى مقطوعة الرأس، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات الخطيرة.

ولفتت إلى أن الطواقم الطبية تفاضل بين الإصابات في محاولة لإنقاذ عدد أكبر من المصابين الذين معظم جروحهم خطيرة، خاصة في وقت يعاني فيه المستشفى من نقص حاد في المستلزمات الطبية وعدم وجود أدوية كافية لمعالجة الإصابات.

وفا
 
gnews

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