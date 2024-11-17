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مجزرة جديدة .. 50 شهيدا في عدوان إسرائيلي على بيت لاهيا

طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق تؤوي نازحين
طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق تؤوي نازحين
الأحد، 17-11-2024 10:18 ص
الوكيل الإخباري- نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة راح ضحيتها 50 شهيدا على الأقل، تزامنت مع مواصلة قوات الاحتلال نسف المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع ، و استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر طبية إن 50 شهيدا على الأقل ارتقوا في قصف إسرائيلي على منزل في سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وقال شهود عيان إن المنزل الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي اليوم مكون من 5 طوابق أسقطت على رؤوس النازحين جراء القصف.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ صباح الأحد نسف المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، "باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة، مما يؤدي إلى محو أحياء سكنية كاملة".

الجزيرة
 
gnews

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