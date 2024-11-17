مجزرة جديدة .. 50 شهيدا في عدوان إسرائيلي على بيت لاهيا

وقالت مصادر طبية إن 50 شهيدا على الأقل ارتقوا في قصف إسرائيلي على منزل في سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وقال شهود عيان إن المنزل الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي اليوم مكون من 5 طوابق أسقطت على رؤوس النازحين جراء القصف.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ صباح الأحد نسف المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، "باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة، مما يؤدي إلى محو أحياء سكنية كاملة".
الجزيرة
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