 
الأربعاء 2024-12-18 07:58 ص
 

مجزرة في بيت لاهيا وشهداء من النازحين بدير البلح وخان يونس

فلسطينيون يبحثون بين ركام مبنى دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس
فلسطينيون يبحثون بين ركام مبنى دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس
الأربعاء، 18-12-2024 07:54 ص
الوكيل الإخباري- ارتكب جيش الاحتلال في وقت مبكر اليوم الأربعاء مجزرة جديدة بحق المدنيين في بيت لاهيا، واستهدف نازحين في دير البلح وخان يونس، بينما أكدت المقاومة الفلسطينية أنها كبدت قواته المتوغلة شمالي قطاع غزة قتلى وجرحى.اضافة اعلان


فقد أفادت تقارير صحفية باستشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن قبيل فجر اليوم غارات استهدفت عدة منازل في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وبحسب قناة الأقصى الفضائية، استهدفت مسيّرة إسرائيلية الطواقم الطبية في المستشفى خلال محاولتها انتشال مصابين عقب قصف منازل بمحيط المنشأة، كما ألقت الطائرات الإسرائيلية براميل متفجرة بالقرب منه.

ومنذ أسابيع، يتعرض المستشفى ومحيطه للاستهداف المباشر وهذا أسفر عن شهداء من المرضى والمصابين وعناصر من الدفاع المدني.

وشهد مشروع بيت لاهيا في الأسابيع القليلة الماضية مجازر بحق المدنيين رافقها تهجير آلاف السكان باتجاه مدينة غزة.

الجزيرة
 
gnews

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فلسطينيون يبحثون بين ركام مبنى دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس

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