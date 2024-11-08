مجزرة وسط مدينة غزة

الوكيل الإخباري- أفاد الدفاع المدني بغزة باستشهاد 8 فلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة في وقت مبكر اليوم الجمعة.

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