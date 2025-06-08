مجزرتان جديدتان بحق طالبي المساعدات في غزة والشركة الأميركية تقر بفشلها

وقال مصدر طبي في مستشفيات قطاع غزة إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 70 آخرون بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات غربي رفح جنوبي القطاع.
وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع للمساعدات على محور نتساريم وسط قطاع غزة.
وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد وإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأميركي غربي رفح، في حين أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مركز المساعدات قرب محور نتساريم تابع للشركة الأميركية أيضا.
ومنذ 27 مايو/أيار الماضي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي 110 فلسطينيين وأصيب 583 آخرون، إضافة إلى وجود 9 مفقودين خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء من مراكز توزيع الغذاء التي تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية" جنوبي القطاع، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
شهيد باستهداف الاحتلال خيام النازحين بالمواصي
-
جيش الاحتلال يتهم المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بـ "الإرهاب"
-
"الأونروا": جياع بغزة أُجبروا على الزحف وسط إطلاق نار إسرائيلي كثيف
-
إصابة مسن وطفلة في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا
-
قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية بمخيم جباليا
-
11 شهيدا في قصف ورصاص الاحتلال بمناطق عدة في قطاع غزة
-
أبو عبيدة يكشف مكان تواجد أسير إسرائيلي ويحذر من محاولة استعادته
-
صحة غزة: 95 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة