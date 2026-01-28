مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، القضية الفلسطينية في جلسته الشهرية حيث استمع الأعضاء الى إحاطة من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف.

وقال الأكبروف، إن قطاع غزة يمر حاليا بـ "نقطة تحول محتملة" تفتح الباب أمام مستقبل أفضل، محذرا في الوقت ذاته من أن هذه اللحظة تتسم بـ "فرص عظيمة ومخاطر جسيمة" في آن واحد.