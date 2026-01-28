الأربعاء 2026-01-28 11:33 م

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الأربعاء، 28-01-2026 10:20 م

الوكيل الإخباري-   ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، القضية الفلسطينية في جلسته الشهرية حيث استمع الأعضاء الى إحاطة من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف.

اضافة اعلان


وقال الأكبروف، إن قطاع غزة يمر حاليا بـ "نقطة تحول محتملة" تفتح الباب أمام مستقبل أفضل، محذرا في الوقت ذاته من أن هذه اللحظة تتسم بـ "فرص عظيمة ومخاطر جسيمة" في آن واحد.


وأشار الى أنه عاد لتوه من القاهرة حيث التقى باللجنة الوطنية لإدارة غزة بهدف مناقشة كيفية دعم الأمم المتحدة لجهود اللجنة على أفضل وجه في توفير الخدمات العامة الحيوية، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ووضع الأسس لإعادة الإعمار في غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2803.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: إيران "أضعف من أي وقت مضى"

البنك المركزي الأميركي

أسواق ومال الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

صورة من الفيديو

خاص بالوكيل لطف الله يحول دون وقوع كارثة حقيقية بوسط البلد في عمان - فيديو

مجلس الأمن الدولي

فلسطين مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

هيئة تنشيط السياحة

أخبار محلية تنشيط السياحة تشارك بتنظيم معرض الجامعات الأردنية في السعودية

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية: نتائج التوجيهي في النصف الأول من شباط ولا موعد محدد حتى الآن

أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن

أسواق ومال ارتفاع كبير على أسعار الذهب عالميا

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح مختبر النوم القسري للأطفال



 






الأكثر مشاهدة