مجلس الأمن يناقش تدمير المستشفيات في غزة

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الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا بشأن القضية الفلسطينية للحديث عن العدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي في غزة. اضافة اعلان





واستمع الأعضاء إلى عدة إحاطات، إحداها من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك الذي قال، إن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية ، ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف في جميع الأوقات.



وأشار تورك إلى الدمار الذي ألحقته هجمات الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان .