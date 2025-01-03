مجلس الأمن يناقش تدمير المستشفيات في غزة

واستمع الأعضاء إلى عدة إحاطات، إحداها من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك الذي قال، إن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية ، ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف في جميع الأوقات.
وأشار تورك إلى الدمار الذي ألحقته هجمات الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان .
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