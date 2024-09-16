مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، جلسة بشأن فلسطين يستمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ حول تنفيذ القرار الدولي رقم 2720.

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وطلب القرار الذي تم اعتماده في كانون الأول الماضي، من الأمين العام، إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال الشحنات الإنسانية إلى غزة.



ويقدم المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، إحاطة إعلامية بهذا الشأن أيضا.