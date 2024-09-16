مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وطلب القرار الذي تم اعتماده في كانون الأول الماضي، من الأمين العام، إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال الشحنات الإنسانية إلى غزة.
ويقدم المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، إحاطة إعلامية بهذا الشأن أيضا.
يذكر، أنه تم تكليف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتفعيل وإدارة الآلية المنصوص عليها في القرار 2720.
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