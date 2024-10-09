مجلس الامن يناقش اليوم الوضع الإنساني في غزة

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر اليوم الاربعاء، جلسة إحاطة تتبعها جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع الإنساني في غزة في إطار بند جدول الأعمال "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

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وطلبت الجزائر وسلوفينيا، بدعم من فرنسا، عقد الاجتماع حيث من المتوقع ان يستمع الاعضاء الى احاطتين: الاولى من مسؤولة قسم التمويل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ليزا دوتن، والثانية من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.



و حذر امين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس يوم أمس اسرائيل من المساس بالاونروا , مشددا على انه "لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".



وتهدد اسرائيل باصدار مشروع قرار يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.